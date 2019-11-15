Босния и Герцеговина — Италия: прогноз Дмитрия Шнякина на отбор Евро-2020

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Босния и Герцеговина — Италия.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.00.



«У боснийцев минимальные шансы на то, чтобы попасть в первую двойку и все же выйти на чемпионат Европы. Поэтому получается просто идеальный вариант. С одной стороны, присутствует не ярко выраженная расслабленность, но всё зависит от финнов. Тем не менее приехала Италия — это особенный вызов, в том числе для четырёх футболистов основных и даже звёздных у команды боснийцев. Для остальных это тоже вызов, просто потому, что можно засветиться перед итальянскими скаутами, клубами, агентами и так далее. Боснийцы — это такая классическая домашняя команда, дома они играют гораздо круче. Они всем своим соперникам до этого забили минимум два мяча. Финнов они и вовсе грохнули со счётом 4:1, так что у меня ощущения, что Италии они тоже забить смогут.



Тем более Италия — команда более заточенная на атаку, чем на оборону. Два из своих трёх пропущенных голов итальянцы пропустили именно в гостях. Третий как раз таки от Боснии. Так что я к чему веду? К тому, что обе команды, скорее всего, забьют, но для того, чтобы коэффициент был покрупнее, можно поставить, что при этом сборная Италии не проиграет в этом гостевом матче. Я думаю, что они хотят пойти на рекорд.



Хотя я даже переверну немного ставку. Я думаю так: на всякий случай, вдруг сенсация произойдёт — обе команды забьют, но тотал при этом больше 2,5. Игра будет результативная. Мало ли что? Вдруг боснийцы возьмут и совершат сенсацию. Конечно, ставить на ничью или на икс Боснии слишком рискованно, но “верх” даёт возможность рассчитывать и на это», — сказал Шнякин.



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