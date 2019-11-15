Россия — Бельгия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Россия — Бельгия в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Бельгии за 2.06.



«Матч не имеет прямого турнирного значения. Мне кажется, для нашей команды это возможность проверить себя на фоне такого серьёзного соперника. Хотелось бы, чтобы матч сложился не так, как первая встреча. Хочется, чтобы сборная России показала, что она, во-первых, не боится Бельгии, во-вторых, ей есть что противопоставить сопернику такого уровня.



Бельгия — команда, которая является одним из фаворитов всего турнира. Она точно входит в топ-10 европейских сборных, а скорее всего, и в топ-5.



Но понимая, какой состав у нас, как футболисты устали от последних недель, ведь большинство «сборников» играют в трёх турнирах (чемпионате, Кубке России и еврокубках), я, честно говоря, не жду позитивного результата. Меня больше волнует игра. Если она будет достойной, то и отрицательный счёт воспримется нормально. А я думаю, счёт будет отрицательным. Ставлю на победу Бельгии за 2.06», — сказал Андронов.

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