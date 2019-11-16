Россия – Бельгия: прогноз Виктора Гусева на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: Россия не проиграет за 1.86.



«Всё говорит о том, что составы будут основные. Бельгийцы везут всех в Питер, всеми своими высказываниями в интервью они подчёркивают, что это абсолютно серьёзный матч для них. Это матч за первое место, ведь Бельгия нас опережает на три очка. Обе команды уже завоевали себе путёвки на Евро.



Для нас эта игра — шанс побороться за первое место.Если мы выигрываем 2:0, то займём верхнюю позицию. 1:0 будет недостаточно, ведь Бельгии мы проиграли со счётом 1:3. Для футболистов это шанс побороться и показать себя огромной аудитории, заявить о себе. Я уверен, что Черчесов выставит основной состав, это будет серьёзная игра. Другое дело, что она будет открытой, потому что нечего терять уже соперникам, путёвки в кармане. Можем надеяться на игру на встречных курсах, где будут забитые мячи.



У нас есть некоторые потери: Черышев не приехал, Баринов тоже из-за травмы пропустит игру, говорят, что Головин не тренируется в общей группе. У меня есть небольшое опасение за вратарскую линию. Я сразу говорил, когда Черчесов после чемпионата мира объявил состав этой линии, что Лунёв и Гильерме не очень меня обнадёживают. Итак, Лунёва уже нет, а что происходит с Гильерме, мы с вами видим. Это такая вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание.



Видим шанс сыграть красиво и раскованно. На первый план выходит тема желания и мотивации. Я думаю, может быть, у нас будет большая мотивация на своём поле, чем у бельгийцев. Пока мы никому, кроме бельгийцев, не проигрывали в этом турнире, и вот она, возможность показать, что сборная России может играть не только со средними командами, но и с топовыми.



Исходя из всего этого, я и сделаю прогноз. Сложно гадать, выиграют ли наши, а если выиграют, хватит ли мячей до первого места. Здесь я не буду строить свои прогнозы. Я сделаю так: в матче Россия — Бельгия Россия не проиграет».



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