Северная Ирландия – Нидерланды: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Северная Ирландия – Нидерланды.
Ставка: Нидерланды забьют в обоих таймах за 2.35.
«Голландцы – лидеры группы С, но пока не обеспечили себе путёвку на Евро. Уверен, что они исправят это уже в субботу в Белфасте. Сборная Нидерландов не только должна быть на Евро, она должна быть одним из фаворитов турнира в следующем году. При Рональде Кумане оранжевые сделали огромный шаг вперёд; и по составу, и по игре Голландия сейчас одна из лучших команд в Европе.
Единственный минус команды – отсутствие «девятки» топ-класса. Есть Промес и де Йонг, но нет завершителя атак, сопоставимого по уровню с защитниками и полузащитниками этой команды. Поэтому у голландцев могут быть проблемы с тем, как вскрывать насыщенную оборону.
Но в матче с Северной Ирландией всё будет проще – хозяевам нужна победа, и они не будут отсиживаться на своей половине. В такой игре Голландия должна забивать и побеждать. Мой прогноз – как минимум по голу Нидерландов в каждом из таймов», — сказал Гратакос.
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