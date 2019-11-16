Северная Ирландия – Нидерланды: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Северная Ирландия – Нидерланды.



Ставка: Нидерланды забьют в обоих таймах за 2.35.



«Голландцы – лидеры группы С, но пока не обеспечили себе путёвку на Евро. Уверен, что они исправят это уже в субботу в Белфасте. Сборная Нидерландов не только должна быть на Евро, она должна быть одним из фаворитов турнира в следующем году. При Рональде Кумане оранжевые сделали огромный шаг вперёд; и по составу, и по игре Голландия сейчас одна из лучших команд в Европе.



Единственный минус команды – отсутствие «девятки» топ-класса. Есть Промес и де Йонг, но нет завершителя атак, сопоставимого по уровню с защитниками и полузащитниками этой команды. Поэтому у голландцев могут быть проблемы с тем, как вскрывать насыщенную оборону.



Но в матче с Северной Ирландией всё будет проще – хозяевам нужна победа, и они не будут отсиживаться на своей половине. В такой игре Голландия должна забивать и побеждать. Мой прогноз – как минимум по голу Нидерландов в каждом из таймов», — сказал Гратакос.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.