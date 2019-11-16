Россия – Бельгия: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020 в Петербурге

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: Россия победит за 3.80.



«Встречаются участники Евро, команды, блестяще прошедшие квалификацию. Бельгия входит в топ-3 лучших команд Европы, и она довольно легко обыграла Россию дома, поэтому считается фаворитом.



Но Бельгия уже решила свои задачи. А Россия за последние матчи стала только сильнее. Дома при переполненных трибунах команда Черчесова может дать бой любому сопернику, спросите у Испании.



Бельгия будет контролировать мяч, но Россия умеет действовать против таких соперников. Команда полностью понимает систему Черчесова. Сейчас у команды есть все для игры на контратаках – в хорошей форме Головин, Миранчук, Дзюба.



Поэтому, несмотря на очевидную мощь Бельгии, предлагаю поставить не на фаворита. Мой прогноз – победа России», — сказал Гратакос.



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