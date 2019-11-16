Россия – Бельгия: прогноз Валерия Непомнящего на матч квалификации Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Может быть, это не совсем патриотично, но я не вижу шансов у нашей команды на победу. Да, понятно, что наша сборная будет очень стараться, но пока наш уровень несравним с бельгийцами. Мне кажется, бельгийцы как минимум не проиграют.



У меня есть сомнения по поводу состава сборной Бельгии, у них могут быть изменения. Понятно, что у них два варианта состава, и оба очень сильные. Но основной всё-таки наигранный, а другой не очень. С другой стороны, не проиграть на выезде они могут. Конечно, хотелось бы, чтобы наши победили, но у меня нет убеждения в том, что нам по зубам сегодняшняя Бельгия.



Исключены какие-то эксперименты у нас в составе против Бельгии, потому что Черчесов к этому никогда не склонен, и он исключительно рационально подходит к делу. Наши будут играть оптимальным составом, тем более мы 1:3 уступили в первой игре и нужно стараться взять реванш.



В этой игре, скорее всего, забьют и те, и другие. Не думаю, что в этом матче будет игра в гандбол, когда мяч потеряли и побежали назад обороняться всем составом. Наша сборная может именно перебегать, задавить именно за счёт движения, высокого прессинга, борьбы на всех участках поля. А за счёт класса этого сделать не получится, так как уровень команд пока несопоставим, если смотреть индивидуально по игрокам. Командные действия у нас неплохие, поэтому наша сборная должна сверхактивно играть без мяча», — сказал Непомнящий.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.