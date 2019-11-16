Германия – Беларусь: прогноз Валерия Непомнящего на матч квалификации Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Германия – Беларусь.



Ставка: победа Беларуси с форой (+3,5) за 1.57.



«Бесспорно, для меня фаворитом является Германия. К сожалению для Беларуси, немцы после неудачного чемпионата мира стали приходить в себя, а белорусы, наоборот, с каждой игрой теряют уверенность. Беларусь была грозой для многих команд. Не скажу, что они часто выигрывали, но всегда удачно боролись, а сейчас это не очень получается.



В игре против Эстонии на своём поле Германия одержала победу со счётом 8:0, но белорусы не допустят такой разницы в счёте. Будет победа хозяев в 2-3 мяча, всё же у Беларуси добротные игроки, поэтому надёжно сыграть в обороне гости могут. У Беларуси всё-таки уровень повыше, чем у эстонцев. Маловероятно, что команда Михаила Мархеля сможет забить в этом матче. Оборона немецкой сборной способна сыграть на ноль.



Германию мотивировало неудачное выступление на чемпионате мира. Игроки и тренерский штаб хотят доказать, что та осечка является временным явлением и их сборная по-прежнему одна из сильнейших в Европе», — сказал Непомнящий.



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