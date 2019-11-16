«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.



«Сегодня нам предстоит рассмотреть матч двух красавцев – «Локомотива» и «Салавата Юлаева». Вы можете спросить: почему красавцев? Потому что в каникулы времени зря не теряли. А по выходу «Локомотив» обломал две несговорчивые команды из Новосибирска и Нижнекамска, причём вторым ещё вдобавок закрыл роскошную победную серию.



«Салават», знаете ли, тоже не мелочь по карманам тырил. Конечно, победа в Риге лишь в овертайме легла несмываемым пятном на совесть уфимцев, но ведь потом был ЦСКА. А грохнуть действующего чемпиона, да ещё у него дома – это просто праздник какой-то.



То есть налицо противостояние двух коллективов, находящихся явно на подъёме. Тут на помощь должна прийти статистика личных встреч, и ведь она приходит, но не вся. Вся как раз говорит об обратном: о небольшом, но всё-таки преимуществе «Салавата». А вот если поподробнее рассмотреть последние тенденции, то можно заметить, что в шести последних матчах «Локомотив» победил пять раз, а «Салават» только единожды. То есть супротив уфимцев у ярославцев получается, так почему же не должно получиться на этот раз?



Попробуем сплясать от этой печки и предскажем домашнюю победу «железнодорожникам». Тяжёлую, «рабоче-крестьянскую». С минимальным счётом. Но зато в основное время», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.