«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.
«Сегодня нам предстоит рассмотреть матч двух красавцев – «Локомотива» и «Салавата Юлаева». Вы можете спросить: почему красавцев? Потому что в каникулы времени зря не теряли. А по выходу «Локомотив» обломал две несговорчивые команды из Новосибирска и Нижнекамска, причём вторым ещё вдобавок закрыл роскошную победную серию.
«Салават», знаете ли, тоже не мелочь по карманам тырил. Конечно, победа в Риге лишь в овертайме легла несмываемым пятном на совесть уфимцев, но ведь потом был ЦСКА. А грохнуть действующего чемпиона, да ещё у него дома – это просто праздник какой-то.
То есть налицо противостояние двух коллективов, находящихся явно на подъёме. Тут на помощь должна прийти статистика личных встреч, и ведь она приходит, но не вся. Вся как раз говорит об обратном: о небольшом, но всё-таки преимуществе «Салавата». А вот если поподробнее рассмотреть последние тенденции, то можно заметить, что в шести последних матчах «Локомотив» победил пять раз, а «Салават» только единожды. То есть супротив уфимцев у ярославцев получается, так почему же не должно получиться на этот раз?
Попробуем сплясать от этой печки и предскажем домашнюю победу «железнодорожникам». Тяжёлую, «рабоче-крестьянскую». С минимальным счётом. Но зато в основное время», — сказал Лебедев.
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