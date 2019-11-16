Россия — Бельгия: прогноз Рината Билялетдинова на матч квалификации Евро-2020

Заслуженный тренер России, экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 9-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Бельгия.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.95, победа Бельгии в один мяч за 4.15.
«Понятно, что бельгийцы выше классом, в их составе целая россыпь звёзд мирового уровня, они фавориты матча. Но мне кажется, что на свой гол мы всё-таки наиграем, как сделали это в начале отбора в гостях, в Брюсселе.
Да, не будет Черышева и Головина, но есть Дзюба, который где-нибудь приложит свой козырёк — голову накроет после гола. Тем более ребята знакомы с футбольными хитростями: слегка подтолкнуть, поддёрнуть соперника — глядишь, и пройдёт, как в Брюсселе. Без этих вещей будет непросто чего-то добиться в таком матче. Игровая хитрость России поможет. А если Дзюба не забьёт, так точно поможет кому-то из партнёров забить.
В ответ, правда, пропустим два — с разницей в один мяч проиграем. Не подумайте, что я не патриот, просто объективно смотрю на вещи. Обе команды будут играть раскованно, потому как и россияне, и бельгийцы уже обеспечили себе выход на чемпионат Европы и определённая степень снижения напряжённости приведёт к достижению куража в игре. Это про результативность матча.
В то же время если Бельгия серьёзно отнесётся к игре с точки зрения подбора состава, то она создаст россиянам приличные проблемы. Потому что по уровню взаимодействия, по уровню технической оснащённости и быстроты они сейчас несомненные лидеры на континенте. Поэтому мои ставки — голы в обе стороны и верх, победа Бельгии с перевесом в один мяч».
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