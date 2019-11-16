Германия — Беларусь: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 16 ноября, на стадионе «Боруссия- Парк» в Мёнхенгладбахе в матче 9-го тура группы С квалификации Евро-2020 сборная Германии примет команду Беларуси. Матч начнётся в 22:45 мск.



Германия идёт явным фаворитом, и фактически у нас есть только две неизвестных переменных. Сколько мячей отгрузит бундестим и сподобится ли хоть на один точный выстрел Беларусь. За коэффициент 2.02 мы сделаем ставку на победу хозяев всухую при общем тотале больше 2,5.



В нынешнем отборочном цикле у Германии уже шесть пропущенных мячей, но все проблемы в обороне пришлись исключительно на принципиальные битвы с Нидерландами. Немцы на выезде одолели Беларусь 2:0, расправились с Эстонией 8:0 и 3:0 при том, что в гостевом поединке уже на 14-й минуте красную карточку схватил Эмре Джан. Также бундестим переиграла Северную Ирландию 2:0.



Оба матча с низкой результативностью Германия проводила на чужих полях. При поддержке родных трибун коллектив Йоахима Лёва постарается показать всю свою атакующую мощь, иначе болельщики не поймут. Бундестим и Беларусь находятся в разных весовых категориях, поэтому гости могут рассчитывать только на недооценку со стороны статусного противника. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!