Циципас — Федерер: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 16 ноября, в матче полуфинала итогового мужского турнира ATP в Лондоне Стефанос Циципас сыграет с Роджером Федерером. Матч начнётся в 17:00 мск.



Стоит признать, что сейчас турнир складывается максимально удобно для Роджера Федерера: двое из “Большой тройки” уже завершили борьбу в Лондоне, остались лишь пара молодых теннисистов да техничный Доминик Тим. Австриец, конечно, хорош, однако Джоковичу и Надалю по чистому мастерству, несомненно, уступает.

Вот и получается, что у Федерера есть всё необходимое, чтобы завершить непростой сезон на максимально позитивной ноте. Тут важно отметить, что Маэстро с каждым новом поединком итогового турнира выглядел всё лучше и лучше. То есть, похоже, сейчас он близок к оптимальным кондициям.

Циципас — большой молодец, а сам Федерер ныне способен показывать свой идеальный теннис только от случая от случаю. Но в Лондоне трёхсетовый формат, так что молодость и преимущество в выносливости будут не столь значимы. Очень может быть, что греку аукнется трёхчасовой поединок с Надалем. Швейцарец провёл заключительный матч группового этапа почти на сутки раньше, управившись за 72 минуты. Стефанос решил выложиться на полную катушку, всё равно проиграл, да ещё и оставил на корте много сил. И это опасно.

Победить такого Федерера можно только при близком к идеальному состоянию. Маэстро набрал ход и наверняка поймал кураж после столь яркой победой над принципиальным противником. Циципас отдыхал на день меньше, играл накануне на 1,5 часа дольше, так ещё и по очным встречам расклад не в его пользу. Возьмём победу Федерера + ТБ 20,5 гейма за 2.09. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!