Россия — Бельгия: прогноз Олега Лысенко на матч квалификации Евро-2020 16 ноября

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия — Бельгия.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Только на первый взгляд участники матча в Петербурге напрочь лишены турнирной мотивации и могут позволить себе скатать дружеский «товарняк» на потеху публике. Пока у сборной России остаются шансы занять первое место в группе, она будет за это биться. И не только из-за престижа — ради будущих преференций при жеребьёвке финального раунда.

Победа над Бельгией в этой ситуации — обязательное условие. Притом с определённым счётом — не менее чем в два мяча. Это обстоятельство обусловит атакующие устремления хозяев поля. Но Бельгия за весь отбор не потеряла ни одного очка и забивала во всех без исключения матчах. Вариант «забьют оба» мне видится более чем реальным».



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