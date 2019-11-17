Люксембург — Португалия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч отбора Евро-2020

Известный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Люксембург — Португалия в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Португалии при тотале меньше 3,5 за 1.88.



«Матч не такой и простой, как может показаться на первый взгляд. Хотя, конечно, португальцы — фавориты и должны побеждать, но посмотрим на турнирную ситуацию.



Параллельно сборная Сербии принимает дома команду Украины, которая уже все задачи в группе решила. И португальцы прекрасно понимают: чтобы чувствовать себя спокойно и не обращать внимания на параллельный матч, нужна только победа. Если португальцы играют вничью или проигрывают, то сборная Сербии вполне может их обойти и занять второе место.



Мне кажется, это обстоятельство может нервировать Португалию, заставляя играть с оглядкой на свои ворота. Люксембург опасен на контратаках, и на своём маленьком, узком поле эта команда в последние годы создавала проблемы очень многим, даже в матчах с серьёзными соперниками. Вспомните хотя бы матч с Украиной.



Португальцы будут много владеть мячом, будут доминировать, но, думаю, они прекрасно понимают, что пропускать нельзя. Представьте, Португалия играет в атаку, пропускает гол и понимает, что надо забивать минимум два, потому что ничья может не устроить.



Не верю, что Португалия сыграет ярко и результативно. Вполне рабочим кажется вариант комбинированной ставки. Выбираю вариант победа Португалии при тотале меньше 3,5».