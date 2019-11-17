Во сколько играют Сербия — Украина, где смотреть и какой прогноз на матч

Сегодня, 17 ноября, на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде в матче 10-го тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Сербии примет национальную команду Украины. Матч начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире его покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Прогноз «Чемпионата»: Украина не проиграет за 2.03.

Сербия набрала максимум очков в противостояниях с аутсайдерами, но за три матча с прямыми конкурентами добыла лишь одну ничью. Шансов попасть на Евро-2020 через квалификацию у «белых орлов» практически нет. Необходимо дома переиграть Украину и надеяться на Люксембург во встрече с Португалией. В теории подобный расклад возможен, но вероятность чуда невысока.



Ставка Х2 на Украину идёт с коэффициентом 2.03. Кроме фактора своего поля у Сербии нет никаких козырей. Также стоит учитывать, что за сборную местные поклонники футбола переживают не столь яростно, как за свои клубы, поэтому особого давления на жёлто-синих не будет. Некоторые исполнители «белых орлов» за национальную команду выступают посредственно, чего не скажешь о парнях Андрея Шевченко.



В соперничестве с Португалией жёлто-синие выдали 0:0 и 2:1, а Сербия — 1:1 и 2:4. В первом круге Украина разгромила «белых орлов» со счётом 5:0 и полностью доминировала на поле. У Любиши Тумбаковича набор личностей, а Андрей Шевченко создал единый механизм, в котором каждый знает свою роль и качественно выполняет тренерскую установку.



С учётом товарищеских поединков у жёлто-синих уже десять подряд матчей без поражений хотя в соперниках порой попадались крепкие сборные. Сербия в основном обыгрывает только уступающие в классе команды, а в матчах с более достойными и сплочёнными оппонентами выглядит не столь уверенно.