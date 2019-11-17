Косово — Англия: прогноз Александра Елагина на матч квалификации Евро-2020

Известный футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Косово — Англия.
Ставка: обе забьют за 1.83.
«С косоварами у Гарета Саутгейта начнётся новый исторический матч. 1001-я встреча. Начнётся счёт второй игровой тысячи. Это просто фантастика.
Независимо от результата матча с англичанами, сборная Косово поборется в марте 2020 года в плей-офф Лиги наций. Косово — победитель третьей группы в четвёртом дивизионе турнира.
Косово — весьма и весьма непростой соперник. Вспомним первый матч — в начале осени в Саутгемптоне. Англичане, конечно, выиграли. Но счет-то какой! 5:3, восемь забитых мячей. Потрясающая голевая перестрелка.
Сборная Косово в нынешнем розыгрыше дома ещё ни разу не проигрывала — две победы и одна ничья. Причём забивала команда в каждом матче. Встреча с Англией — отличный шанс заявить о себе в футбольном мире. Не посоветую ставить на победу косоваров, но, памятуя о сентябрьском матче, предлагаю сыграть «обе забьют» с коэффициентом 1,83».
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