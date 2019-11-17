Албания — Франция: прогноз Михаила Поленова на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Албания — Франция.
Ставка: индивидуальный тотал сборной Франции больше 1,5 мячей за 1.51.
«Сборная Франция уже решила свои проблемы. Скорее всего, она будет первой в своей группе, за что получит профит в виде того, что будет посеяна первой на чемпионате Европы. Но это для французов, наверное, уже детали. Главное, что кампания закончилась. Победа над Молдавией получилась очень трудной, но с молдаванами сейчас все мучаются.
Есть любопытная история. Франция вообще заканчивает эту кампанию не очень уверенно. Была тяжёлая победа в Исландии. Туркам проиграли вообще без шансов, практически ни разу не ударив по воротам в створ, что с французами бывает крайне редко. Короче говоря, на выезде у французов есть проблемы. Они крупно обыгрывали только Андорру и ту же Молдавию.
В игре против Албании на выезде, когда уже решены все проблемы и нет психологического груза, можно позволить себе сыграть может не основным составом, а во-вторых, без ментальной нагрузки. Если выйдут резервисты, это будет их шансом себя проявить. Поэтому я предлагаю задуматься над вариантом — индивидуальный тотал сборной Франции больше 1,5 мяча.
Мне кажется, это достаточно надёжный вариант. Всё-таки, когда на французов ничего не давит, они могут сыграть более раскрепощённо».
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