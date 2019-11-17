Косово — Англия: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Евро-2020 17 ноября

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Косово — Англия.
Ставка: обе забьют 1.80, тотал больше 2,5 мяча за 1.70, победа Англии с форой (-1,5) за 2.40.
«Сборная Англии вынесла в одну калитку национальную команду Черногории 14 ноября. Это было впечатляюще, несмотря на отсутствие Рахима Стерлинга. Мне кажется, что в матче против Косово англичанам будет чуть-чуть тяжелее. В этой группе уже определились две команды, которые идут дальше — это Англия и Чехия.
Косово — крепкий орешек. Это хороший и крепкий коллектив, который на своём поле в этом цикле обязательно забивал. Так случилось в победном матче против Чехии и с Болгарией удалось сыграть вничью. Я думаю, что англичане, наколотив столько голов в ворота сборной Черногории, на этот раз сыграют не столь результативно.
Команда действует великолепно в отборочном цикле, и не только в нём. В матчах с участием сборной Англии стабильно случаются верховые исходы — больше 2,5 гола. Меньше трёх голов в последних матчах англичане, как правило, не забивают.
В Косово, мне кажется, англичанам будет тяжелее. Я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, потому что Косово обязательно забивает в последних встречах, несмотря на класс соперника. Также предлагаю поставить на победу Англии, и может быть даже с форой (-1,5), потому что разрыв в два мяча точно должен быть. Я сомневаюсь, что разница составит больше. Мой прогноз — обе забьют, верх и победа гостей с форой (-1,5)».
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