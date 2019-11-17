«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Дехтярёва на матч КХЛ в Челябинске

Спортивный журналист Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч «Трактор» — «Автомобилист» в регулярном сезоне КХЛ.
Ставка: «Автомобилист» не проиграет и забросит больше 2,5 шайб за 2.30.
«Есть достаточно интересная ставка на то, что «Автомобилист» не проиграет и при этом забросит больше 2,5 шайбы. «Трактор» сейчас на пути становления, у «Трактора» новый тренер, которому нужно время, чтобы перестроить игру команды. В этом и состоит очень хороший шанс «Автомобилиста» на победу в этом матче.
«Автомобилист» постепенно начинает приходить в себя. Самое главное, что начинает работать Павел Дацюк – начинает приносить очки, начинает помогать команде после того, как залечил все травмы. Понятно, что тем ярким Дацюком он уже не будет, но именно в ноябре он начинает набирать обороты не первый сезон подряд. Это большой плюс для «Автомобилиста», поэтому делаем ставку на то, что «Автомобилист» не проиграет и при этом забросит не менее трех шайб», — сказал Дехтярёв.
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