Эксперты: сборная России не входит в десятку фаворитов чемпионата Европы — 2020

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда России принимала сборную Бельгии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Обе команды ранее гарантировали себе путёвку в финальную стадию.

По оценкам экспертов, сборная России занимает 11–13-е место в списке фаворитов предстоящего турнира. Букмекеры предлагают поставить на победу команды Станислава Черчесова на Евро-2020 с коэффициентом 67.0 (1,5%).

Основными претендентами называются сборные Франции (5.00) и Англии (5.50). Следом идут сборные Бельгии (7.50), Германии, Испании и Нидерландов (все — по 9.00).

За пределами первой шестёрки находятся команды Португалии (12.0) и Италии (15.0). Шансы сборной Хорватии оценены коэффициентом 26.0, победа Швейцарии идёт за 61.0. Следом идут Польша, Россия и Уэльс (все — по 67.0). Поставить на победу сборной Украины на турнире предлагается за 101.0.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии. Евро-2020 будет вторым турниром, в финальной части которого будут играть 24 сборные. Турнир состоится в 12 городах Европы.

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