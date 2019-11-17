Эксперты скептически оценивают шансы Черчесова снова возглавить «Спартак»

16 ноября 2019 года в матче девятого тура квалификации Евро-2020 сборная России на своём поле со счётом 1:4 проиграла национальной команде Бельгии.

Аналитики БК ФОНБЕТ считают, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить московский «Спартак». Если Черчесов встанет у руля красно-белых до 2021 года, то сыграет ставка за 2.6, что соответствует 36,6% вероятности. Обратный исход оценивается аналитиками коэффициентом 1.5 (63,4%).

Напомним, Черчесов уже был главным тренером «Спартака». В 2007 году под руководством Станислава Саламовича красно-белые завоевали серебряные медали РПЛ. На данный момент на посту наставника «Спартака» трудится Доменико Тедеско.

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