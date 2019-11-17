Тим — Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на финал итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим — Стефанос Циципас в финале Итогового турнира ATP, проходящего в Лондоне.

Ставка: третий сет за 2.25.

«Думаю, точно никто не ждал увидеть именно такой финал на Итоговом турнире. Не ждали, что Тим выйдет из группы с Джоковичем и Федерером. Циципас тоже котировался ниже Надаля и Медведева. Но оба показывают великолепный теннис в Лондоне.



В матче с Федерером Циципас много раз был на грани того, чтобы отдать подачу, но в итоге отыграл 11 брейк-поинтов из 12. Раз за разом он спасался, играл активно в сложные моменты. Федерер же очень много простых ошибок допустил. Это и стоило ему поражения.



Доминик Тим достаточно уверенно разобрался с Сашей Зверевым. Здорово готов австриец, и матч с Берреттини не выбил его из колеи.



Чего ждать от финала? Не так давно теннисисты играли в Пекине, и там было три сета. Тим победил. Мне кажется, и сейчас борьба будет такой, что двумя сетами не ограничится. Вроде бы оба теннисиста ещё молоды, но Тим на 5 лет старше грека. Это всё-таки уже разные поколения. И психологически Тиму будет чуть сложнее, на мой взгляд. Но всё равно жду, что здесь максимум сетов будет сыграно. Победитель определится в третьей партии».