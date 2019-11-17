Албания — Франция: прогноз Александра Неценко на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Александр Неценко дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Албания — Франция.



Ставка: победа сборной Франции и тотал меньше 3,5 за 2.05.



«Франция накануне вышла на чемпионат Европы, а Албания умудрилась пропустить два мяча от Андорры и сыграть вничью. Кроме того, не играют несколько лидеров, включая центрального защитника Маврая. Зато хорошо выступил Одисе Рош, известный нам по игре за «Ахмат».



У Албании, надо признать, не так много ресурсов, чтобы обыграть Францию. В последних пяти официальных матчах французы выиграли четыре раза и одна встреча завершилась вничью.



Франция будет чествовать Дидье Дешама, который на посту главного тренера сборной проведёт 100-й матч. Французы сделают всё, чтобы порадовать наставника победой. Его все уважают. Даже большие звёзды всегда говорят, что хотят победы своей сборной с этим тренером.



Эксперименты Франции в составе будут не самыми значительными. Франция всё равно выиграет. Победа Франции с форой -1,5 возможна, но рискованна. Выбрал бы более прагматичный вариант развития событий.



После чемпионата мира Франция на выезде в шести матчах пять раз получила результат, в котором хотя бы одна команда не забивала. Есть намёк на сухую победу Франции. Однако, учитывая эксперименты в составе французов и домашнее поле Албании, я бы перестраховался, предполагая один мяч албанской сборной.



Берём сумму условий — победа сборной Франции и тотал меньше 3,5. Коэффициент в районе двойки позволяет нам неплохо заработать».



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