Ирландия — Дания: прогноз Дениса Казанского на матч отбора Евро-2020

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч отборочного турнира к Евро-2020 Ирландия — Дания.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.54.
«Ключевой матч в этой группе. У ирландцев сейчас на три очка меньше, чем у датчан. Большая игра. Там и Швейцария может выскочить на первое место. В общем, одна из самых интересных встреч, которые остались в этой квалификационной кампании.
Датчане хороши, они не проигрывают уже больше десяти матчей. Сейчас у них хорошая серия из трёх матчей. При этом команда не пропускает. Ну и надо сказать, что в пяти матчах против Ирландии они ни разу не проиграли: одна победа, 4 ничьи. Последние три – как раз ничейные результаты, при этом довольно многих сухих игр. И только одна из пяти игр была верховой.
Думаю, и здесь ждать верха не стоит. Тем более что и Ирландия на своём поле достаточно крепкая команда. Думаю, не стоит брать в расчёт их победу в товарняке 4:1 над Новой Зеландией, а просто посмотреть, как в своей квалификационной группе Ирландия играет. В домашних матчах они действительно не очень уж плохи.
Это будет сложный выезд для сборной Дании. Думаю, здесь будет низовая игра. Всё решит одна ошибка, да и то в тайме втором (как мне кажется)», — сказал Казанский.
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