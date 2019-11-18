ЦСКА – «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Северсталь».



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.43.



«Сегодня у нас на повестке дня матч ЦСКА – «Северсталь». «Армейцы» в четверг потерпели третье поражение подряд. Для кого-то это суровая реальность, но для ЦСКА – ужас-ужас, потому что они и два раза подряд в этом сезоне ещё не проигрывали, а тут сразу три – здрасьте, приехали! А если сюда добавить пять поражений в семи последних матчах, то память услужливо возвращает давно забытые картины молодых Серёжки Мозякина, Коли Пронина и всего остального «детского сада имени дедушки Тихонова», который у него остался после того, как за кордон ломанулись все, кто добрасывал от синей линии до ворот. Когда годовой бюджет ЦСКА был пожалуй что меньше нынешнего месячного оклада Ильи Сорокина, а когда уже совсем не на что было ехать на выезд, дедушка брал шапку, пускал её по кругу, и туда от щедрот своих накидывали медяков то Роман Абрамович, то Евгений Гинер.



В общем, весёлые были времена, но теперь вряд ли кто захочет их возвращения, как бы об этом ни намекали текущие результаты. И, в общем-то, ясно, что проблемы начались ещё до Кубка Карьяла, но беда в том, что за время этой паузы они не были благополучно разрешены, что говорит об их системности и тяжести.



Впрочем, вряд ли эти проблемы могут помешать ЦСКА обыграть дома «Северсталь», потому что вот уже целый месяц никакие проблемы не мешают обыгрывать «Северсталь» никому. И серия из 10 поражений висит нынче на Череповце тяжкими кандалами, добавляя психологии в и без того не слишком уверенную игру. Думается, что помочь гостям не сможет даже статистика личных встреч, которая утверждает, что вот уже третий сезон подряд в этой серии побеждают и побеждают гости. А что делают в это время хозяева – непонятно.



В общем, ЦСКА должен победить. Хоть как. Хоть прыжками, хоть верхом на палочке, хоть вымолив или выстрадав эту победу. Конечно же, в основное время, чтобы на родных трибунах не померли от хохота. ФОНБЕТ за такую ставку по головке не погладит, но своё вернуть позволит», — полагает Лебедев.



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