Эксперты считают, что Акинфеев может вернуться в сборную перед Евро-2020

В последнее время слухи о возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России становятся всё настойчивее, притом что голкипер объявил о завершении карьеры в сборной после ЧМ-2018.
Букмекеры принимают ставки на то, вернётся ли вратарь в национальную команду. По оценке экспертов, шансы на это есть. Сделать ставку в БК ФОНБЕТ на то, что Акинфеев окажется в составе сборной до Евро-2020 включительно, можно за 1.95. Это примерно 49% вероятности. Поставить на то, что возвращения не случится, можно с коэффициентом 1.85 (51%).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем с Бельгией заявил, что в последний раз общался с Акинфеевым после победы над Кипром (5:0). Тогда голкипер просил поздравить команду с победой.
Черчесов также отметил, что не обсуждал с игроком ЦСКА возможное возвращение в сборную. Он добавил, что Акинфеев может сыграть за сборную, «как и любой другой гражданин России».
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