Греция – Финляндия: прогноз Валерия Непомнящего на игру отбора Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на отборочный матч Евро-2020 Греция — Финляндия.



Ставка: Финляндия не проиграет за 1.70.



Финляндия удивила в этом отборе. Но всё же сложно сказать, будут ли финны дальше прогрессировать: постоянно появляются команды, которые хорошо себя проявляют на том или ином соревновании, но после их результаты значительно ухудшаются. Например, сборная Исландии на Евро-2016 или Греция на Евро-2004. Однако Финляндия является футбольной страной, многие футболисты выступают в ведущих европейских чемпионатах, поэтому её прогресс сложно назвать случайным.



Результат сборной Греции в этом отборе неслучаен и закономерен. В этой стране всегда было много талантливых, техничных футболистов, однако частые скандалы в клубах и в греческой федерации футбола мешают сборной показывать стабильные качественные результаты.



Скорее всего, в предстоящем матче мы не увидим остроатакующего футбола с множеством опасных моментов и голов. Сборная Финляндии, на мой взгляд, на данный момент показывает более качественную игру. Поэтому я думаю, что финны смогут не проиграть в гостях.



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