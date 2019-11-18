Испания — Румыния: прогноз Жорди Гратакоса на матч квалификации Евро-200

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Испания — Румыния.



Ставка: победа Испании минимум в 2 мяча за 1.55.



«Испания явно сильнее, чем Румыния. Испания занимает первое место в группе. По сравнению с прошлым чемпионатом мира в составе Испании есть много новых интересных игроков, таких как Дани Ольмо. Начинал в академии «Барселоны», а потом уехал в Хорватию. Он отлично действие в обыгрыше один на одни. Он является капитаном молодежной сборной Испании, а когда была первая игра его в составе, то сумел забить гол. Это случилось в матче против Мальты, когда испанцы выиграли со счетом 7:0.



Если и Пабло Сарабия из «ПСЖ». Есть Тьяго Алькантара, который играет в «Баварии». Есть Родриго. Не стоит забывать об Альваро Морате и о нападающем «Валенсии» Родриго Морено.



У Румынии нет шансов пройти квалификацию. Команда занимает третье место в группе. Я бы выделил Янниса Хаджи, который хорошо играет на позиции форварда, но в одиночку он вряд ли может что-то изменить, особенно в матче против Испании.



Испания всегда нацелена на гол, играет в пас, по флангам. Испанцы всегда прессингуют, когда теряют мяч. Румынии будет очень тяжело. Испания явный фаворит.



Мой прогноз на этот матч: победа Испании с форой (-1,5), а также голы Испании в обоих таймах», — сказал Гратакос.



Испания — Румыния. Прогноз: рискнём сделать ставку с коэффициентом 2.90 Обе сборные лишены турнирной мотивации, поэтому на первый план выйдут личные амбиции.