Ирландия — Дания: прогноз Ильи Казакова на встречу отбора Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда отборочного этапа Евро-2020 Ирландия — Дания.
Ставка: ничья за 3.25.
«Это игра за первое место в группе D. В Дании соперники сыграли вничью с забитыми мячами. Ирландия и Дания в этой группе играют очень надёжно в обороне. Не сказать, что в атаке обе команды блещут, хотя датчане, конечно, по сравнению с ирландцами выглядят потрясающе в нападении. Не стоит забывать, что многие мячи пришлись на матчи с Гибралтаром.
Я думаю, что здесь надо ставить на ничью — такой исход между соперниками очень возможен. Также мне кажется, что надо ставить на низовую игру — меньше 2,5 гола. Я бы даже рискнул сыграть на точный счёт, но колеблюсь между двумя исходами — 0:0 или 1:1. В любом случае на ничью — один из самых интересных коэффициентов в этой игре», — сказал Казаков.
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