Италия — Армения: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 18 ноября, в матче квалификации Евро-2020 сборная Италии примет команду Армении Матч начнётся в 22:45 мск.
Роберто Манчини стал первым тренером, выигравшим со сборной Италии десять матчей подряд. Девять из десяти победных результатов для Италии пришлись на квалификацию Евро-2020, а ещё одна виктория была добыта в товарищеском матче против сборной США. «Скаудра адзурра» постарается продлить столь приятную для себя серию, и для этого есть все основания. В Палермо коллектив Роберто Манчини примет деморализованную Армению.
Ещё в середине отборочного цикла перед командой Абраама Хашманяна замаячила призрачная надежда на завоевание второй строчки в группе J. Босния и Герцеговина с Грецией потеряли слишком много очков, но неожиданно для многих осечками конкурентов воспользовалась Финляндия. Армения упустила свой шанс и винить в этом может только себя.
Согласно котировкам экспертов, явным фаворитом встречи считается Италия. Роберто Манчини не захочет прерывать рекордную серию дома со скромным соперником, но и совсем без экспериментов хозяева вряд ли обойдутся.
Армения часто становится заложницей эмоций. Когда у команды Абраама Хашманяна получается, то зрители могут увидеть 4:2 против Боснии и Герцеговины, но в случае морального спада даже Лихтенштейн становится непреодолимой преградой. Итальянцы сейчас в прекрасном настроении, с поддержкой своих трибун и желанием завоевать место в основе сборной перед Евро-2020.
Продолжает восстанавливаться после травмы Генрих Мхитарян. Без своего лидера Армения не смогла добыть победы в трёх подряд поединках, а сейчас бросать в бой единственную звезду с риском усугубить повреждение не имеет смысла. Команда Абраама Хашманяна уступает сопернику по всем значимым компонентам и лишена единственных реальных козырей: поддержки трибун и турнирной мотивации. За коэффициент 1.99 мы сделаем ставку на викторию «скуадра адзурры» в обоих таймах. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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