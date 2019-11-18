ФОНБЕТ разыграл поездку на «зелёное дерби» в Давосе
Официальный партнёр чемпионата КХЛ букмекерская компания ФОНБЕТ подвела итоги первого этапа акции «Игра на драйве».
Победитель выиграл поездку на «зелёное дерби» – встречу «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Матч пройдёт в швейцарском городе Давос в рамках серии выставочных матчей KHL World Games.
Всего в акции было разыграно более 1000 призов. Полный список призёров смотрите на странице акции.
Второй этап продлится до 9 декабря. Чтобы принять участие, собирайте экспрессы со ставками на хоккей или киберхоккей на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 2.50.
За каждую ставку начисляются баллы, чем больше баллов, тем выше место в рейтинге. 300 лучших участников получат фрибеты номиналом от 500 до 15 000 рублей.
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