ФОНБЕТ разыграл поездку на «зелёное дерби» в Давосе

Официальный партнёр чемпионата КХЛ букмекерская компания ФОНБЕТ подвела итоги первого этапа акции «Игра на драйве».



Победитель выиграл поездку на «зелёное дерби» – встречу «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Матч пройдёт в швейцарском городе Давос в рамках серии выставочных матчей KHL World Games.



Всего в акции было разыграно более 1000 призов. Полный список призёров смотрите на странице акции.



Второй этап продлится до 9 декабря. Чтобы принять участие, собирайте экспрессы со ставками на хоккей или киберхоккей на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 2.50.



За каждую ставку начисляются баллы, чем больше баллов, тем выше место в рейтинге. 300 лучших участников получат фрибеты номиналом от 500 до 15 000 рублей.