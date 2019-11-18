FURIA — 100 Thieves: прогноз на киберспортивный матч ESL Pro League Season 10

Завтра, 19 ноября, в матче группы B группового этапа турнира ESL Pro League Season 10 Americas встретятся FURIA eSports и 100 Thieves.



Ставка: победа 100 Thieves за 1.95.



Игроки экс-Renegades наконец-то начали показывать высокий уровень игры, достойный тир-1 сцены. А знамёна новой организации дополнительно мотивируют показывать себя во всей красе. На IEM Beijing 2019 команда 100 Thieves дошла до финала, но проиграла Astralis. Противостояние закончилось с «сухим» счётом, но всё-таки нужно понимать, что Astralis сейчас практически на пике формы. На ESL Pro League Season 10 Americas у коллектива 100 Thieves две уверенные победы со счётом 2:0 над Isurus и eUnited.



С самого начала оба коллектива считались фаворитами. К сожалению, только одна команда из группы B может попасть в основную стадию ESL Pro League Season 10. 100 Thieves уже вырвалась далеко вперёд по количеству взятых раундов. Если FURIA eSports будет играть так же, как вчера, то «100 воров» должны уверенно побеждать в данной встрече. Третья победа в трех матчах станет красивым завершением группового этапа и не позволит усомниться в справедливости прохода команды 100 Thieves.

У FURIA практически не осталось шансов на выход с 1-го места в группе. Даже если команда выиграет, вряд ли счёт на картах будет разгромным. А именно победа с разгромным счётом на двух картах может предоставить бразильцам возможность занять 1-е место. Считаю, 100 Thieves подойдёт к матчу со всей серьёзностью и завершит его в свою пользу.