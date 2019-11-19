Сан-Марино — Россия: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

19 ноября на стадионе «Олимпико» в матче 10-го тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России на выезде сыграет с национальной командой Сан-Марино. Встреча начнётся в 22:45 мск.



Сборная России была разгромлена командой Бельгии в Санкт-Петербурге и лишилась шансов на первую строчку в группе I. Многие болельщики и специалисты принялись критиковать национальную команду, забывая о прошлых результатах. Станислав Черчесов продолжает проделывать великолепную работу, однако даже заслуги главного тренера часто необоснованно принижают.



Сборная России при Черчесове заслуживает уважения хотя бы тем, что бьётся на поле и не теряет очки с соперниками ниже классом. В заключительном туре квалификации Евро-2020 наши парни выйдут на поле против Сан-Марино и обязательно наберут три очка. Ворчуны и недовольные найдутся в любом случае, но в подобных ситуациях логично вспоминать пословицу про собаку и караван.



За коэффициент 1.92 мы сделаем ставку на фору «-5,5» на Россию. Да, Сан-Марино – слабая сборная, но команда Станислава Черчесова не будет играть спустя рукава. Каждый, кто надевает футболку с гербом на груди, покажет свой максимум. Бело-голубые могли бы что-то создать при недооценке соперника со стороны гостей, однако шансы на это невелики.



Также за вкусные 2.88 можно взять индивидуальный тотал Артёма Дзюбы больше 2,5. Капитан сборной России продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира квалификации, а Сан-Марино считается идеальным соперником для улучшения личной статистики. Конечно, три гола – это немало, но опыт первого круга подсказывает нам, что всё возможно. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!