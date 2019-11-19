Сан-Марино — Россия: прогноз Нобеля Арустамяна на игру отбора Евро-2020

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на последний матч сборной России на групповой стадии отбора Евро-2020.
Ставка: Россия забьёт минимум 6 голов за 2.11.
«Этот матч ничего не значит для сборной России и для футболистов из Сан-Марино. Всё понятно в группе. Эта игра будет для каких-то рекордов отдельных футболистов, но так как слишком большая разница в классе игроков, то в этой встрече можно поставить на забитые мячи. На их количество.
Помня о первом матче, помня о мотивации наших футболистов, которая возникла после игры с Бельгией, можно брать максимальный тотал — например больше 5,5. Есть все шансы забить шесть и более мячей. Тем более что Дзюба ведёт борьбу за титул лучшего бомбардира турнира и хочет побить бомбардирский рекорд в сборной России», — сказал Арустамян.
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