Сан-Марино — Россия: прогноз Нобеля Арустамяна на игру отбора Евро-2020

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на последний матч сборной России на групповой стадии отбора Евро-2020.



Ставка: Россия забьёт минимум 6 голов за 2.11.



«Этот матч ничего не значит для сборной России и для футболистов из Сан-Марино. Всё понятно в группе. Эта игра будет для каких-то рекордов отдельных футболистов, но так как слишком большая разница в классе игроков, то в этой встрече можно поставить на забитые мячи. На их количество.



Помня о первом матче, помня о мотивации наших футболистов, которая возникла после игры с Бельгией, можно брать максимальный тотал — например больше 5,5. Есть все шансы забить шесть и более мячей. Тем более что Дзюба ведёт борьбу за титул лучшего бомбардира турнира и хочет побить бомбардирский рекорд в сборной России», — сказал Арустамян.

Сан-Марино — Россия. Прогноз: Дзюба на классе отгрузит трёшку аутсайдеру Эксперименты закончились. Команда Черчесова начнёт новую победную серию с разгрома Сан-Марино.