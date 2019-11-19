Словакия – Азербайджан: прогноз Валерия Непомнящего на игру отбора Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Словакия — Азербайджан.



Ставка: победа Азербайджана с форой (+2) за 1.60.



«Я думаю, сборная Словакии является небольшим фаворитом предстоящего матча. У них есть футболисты неплохого европейского уровня, поэтому индивидуально словаки выглядят предпочтительнее своего соперника. Что касается командной игры, то сборная Словакии выглядит не очень ярко. И если азербайджанцы строго сыграют в обороне, то им вполне по силам не проиграть крупно.



Сборная Азербайджана в этом отборе уже ни на что не претендует. Команда более уверенно смотрится в домашних матчах, поэтому им тяжело будет рассчитывать на положительный результат в выездной игре с мотивированным соперником.



Учитывая разницу команд в классе, а также то, что сборной Словакии необходимо набирать 3 очка, чтобы не потерять шансов занять второе место в группе, думаю, что хозяевам удастся победить. Однако сомневаюсь, что сделают они это с крупным счётом», — сказал Непомнящий.



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