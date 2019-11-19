«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Дениса Казанского на встречу КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».



Ставка: минимум 6 шайб в матче за 3.15.



«Давно уже «Барыс» не играл дома. В этом турне была одна победа, но за пределами основного времени. В любом случае нужно обратить внимание на то, что последние три домашние встречи «Барыс» проиграл. Ужас, надо возвращаться.



«Автомобилист» — соперник крайне неудобный. В этом сезоне две игры в Нур-Султане завершились крупной победой «Автомобилиста». Что касается команды из Екатеринбурга, то кажется, что жизнь налаживается, приходят победы. Серия хорошая, при этом команда забивает много, по четыре-пять шайб в каждой игре.



С учётом хрупкой обороны «Барыса» и неудачной игры против команды Павла Дацюка мне кажется, что в этой встрече нам стоит ожидать верх. Не знаю, как пойдёт, но «Барыс» должен переломить ситуацию с домашними матчами, поэтому в этой игре я бы на победителя не закладывался. Думаю, что всё может решиться даже за пределами основного времени.



В любом случае то, что у «Автомобилиста» всё залетает, — это хороший знак для верховой игры, а «Барысу» нужно победить дома, что заставит команду идти вперёд. Всё это тоже намекает на результативную игру, поэтому верх, больше 5,5, в матче «Барыс» — «Автомобилист», — сказал Казанский.

«Барыс» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Диц не дадут зрителям заскучать Обе команды потихоньку набирают ход, так что ждём результативной игры.