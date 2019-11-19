Сан-Марино — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия.



Ставка: меньше 6 голов в матче за 2.29.



«Я не думаю, что в своих прогнозах мы должны исходить из того, как наша команда сыграет с бельгийцами. Давайте отнесёмся к этому матчу как отдельному и самодостаточному. В любом случае путёвка у наших в кармане, мы выходим со второго или с первого места. Даже рассуждать на эту тему не будем.



Обсудим игру, которой завершается отборочный цикл и в которой Дзюба, если он выйдет на поле, конечно, захочет пополнить свой бомбардирский счёт. Если вы помните, он забил в первой домашней игре в ворота Сан-Марино четыре мяча, а выиграли мы 9:0. Скажу сразу, что мой прогноз не будет основываться на таком обилии голов.



Давайте посмотрим, как команда Сан-Марино проявила себя на своём поле. Для начала скажу, что Сан-Марино занимает последнее место в группе, а санмаринцы не забили ни одного мяча. На своём поле они проиграли шотландцам 0:2, а это достойное поражение. Кипру они проиграли 0:4, Бельгии тоже 0:4. Никакими 9:0, а с таким счётом на своём поле их обыгрывали не только мы, но и сборная Бельгии, не пахнет. Были моменты у хозяев, чтобы забить мяч, но они были довольно неявными. Если смотреть статистику, обратим внимание, что сборная Сан-Марино забивала Азербайджану, Норвегии, а раньше забивали словакам и полякам. Это чтобы вы не подумали, что команда совсем уж сухая. Могут они на своём поле забивать, могут. Честно говоря, я в это не верю в рамках предстоящего матча.



Какой состав выставит Черчесов? Наверное, здесь Черчесов захочет поощрить Дзюбу, чтобы он там забил и продвинулся выше в бомбардирской гонке. Вообще, я думаю, здесь будет дана возможность новым футболистам для сборной. С другой стороны, как-то сложно из этого исходить в прогнозе. Ведь может быть и обратная ситуация: те самые новички захотят проявить себя, чтобы закрепиться в составе, и сыграют очень здорово. Возможны разные варианты.



Предваряя свой прогноз, на разгром нашими команды Сан-Марино на её поле я сегодня ставку делать не буду. А моя ставка будет такая: в матче Сан-Марино — Россия команды забьют меньше 6 голов», — сказал Гусев.

Сан-Марино — Россия. Прогноз: Дзюба на классе отгрузит трёшку аутсайдеру Эксперименты закончились. Команда Черчесова начнёт новую победную серию с разгрома Сан-Марино.