Германия – Северная Ирландия: прогноз Алексея Андронова на отбор Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Германия – Северная Ирландия в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Германии с форой (-2) за 1.83.



«Большого значения матч не имеет, потому что Нидерланды уже пробились в финальную часть, как и Германия.



Немцы убедились, что перед ними встанет серьёзный соперник. Нидерландам не удалось обыграть Северную Ирландию. Для немцев это теперь вопрос престижа — сделать то, что не смог сделать ближайший сосед. К тому же Германия играет дома. По матчу с Беларусью мы видели, что немцы неплохо готовы.



Северная Ирландия, конечно, сильнее, чем Беларусь, но мотивация на этот матч будет не очень большой, не такой, как в игре с Нидерландами. Немного другая ситуация.



Германия добьётся победы на своём поле. Должна победа быть уверенной. Из всех возможных ставок на этот матч я выберу победу сборной Германии с форой (-2) с коэффициентом 1,83. Эта ставка подразумевает расход, что является хорошим вариантом. Германия сейчас находится во вкусе, чтобы много забивать», — сказал Андронов.

Германия – Северная Ирландия. Прогноз: от добра добра не ищем В прошлом матче Германии сыграла ставка за 2.02. Сейчас на тот же вариант дают коэффициент 2.99.