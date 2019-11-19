«Реал» — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Реал» — «Химки».



Ставка: меньше 161 очка в матче за 2.80.



«У «Реала» 5 побед в 8 матчах, он занимает седьмое место в Евролиге. Игру 8-го тура против злейшего соперника — «Барселоны» — «Королевский клуб» выиграл. Тренер Пабло Ласо был доволен состоянием команды и тем, что клуб по его просьбе приобрел молодого форварда Накича и высокорослого центра Меджри. Во всяком случае позиции 4-го и 5-го номеров, ослабленные травмами Томпкинса и слабой формой ветерана Рейеса, теперь выглядят закрытыми.



В стартовой пятёрке «Реала» в матче с «Химками» я ожидаю увидеть Тэйлора с персональным заданием по Шведу. Но опекать лидера гостей может и Фернандес, и Дек. Также в старте обязательно выйдут разыгрывающий Кампаццо, мощный форвард Рэндольф и центровой Таварес. «Реал» набирает меньше 80 очков за матч (79,0), но и пропускает всего 78,3.



«Химки» тренера Римаса Куртинайтиса находятся в отличной форме. Выздоровели разыгрывающие Йович и Крамер. Ожидается, что будет готов и лёгкий форвард Тимма. Из последних четырёх матчей в Мадриде «Химки» выиграли два. Прекрасно выглядят форварды Гилл, Жеребко и центровые Букер и Эванс. Очень интересно, выйдет ли в составе «Реала» на матч с бывшими одноклубниками Джордан Мики», — сказал Гомельский.



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