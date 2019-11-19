Сан-Марино – Россия: прогноз Валерия Непомнящего на матч отбора Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия.



Ставка: Сан-Марино не проиграет больше чем в 5 мячей за 1.90.



«Конечно, преимущество в этом матче на стороне нашей сборной. Должны побеждать с преимуществом в три-четыре мяча. Возможно, Дзюба поборется в бомбардирской гонке с Роналду. Но не знаю, в таком матче, конечно, возможны эксперименты с составом, потому что Черчесову надо посмотреть других игроков.



Не думаю, что в этом матче счёт будет такой же разгромный, как в домашнем. Игроки уже будут потихоньку думать о клубах, чтобы вернуться туда здоровыми. Выпустят ли Дзюбу в этом матче, не могу сказать. Но, уверен, Артём точно не заморачивается по поводу того, будет ли он первым в бомбардирской таблице. Мне кажется, Сан-Марино будет стараться много не пропустить, а наша сборная не станет ставить цель как можно крупнее обыграть их. Команда Сан-Марино не должна очень крупно проиграть».

Сан-Марино — Россия. Прогноз: Дзюба на классе отгрузит трёшку аутсайдеру Эксперименты закончились. Команда Черчесова начнёт новую победную серию с разгрома Сан-Марино.