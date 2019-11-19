Шотландия — Казахстан: прогноз Станимира Стоилова на отбор Евро-2020

Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана Станимир Стоилов сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Шотландия — Казахстан.



Ставка: победа Казахстана за 6.75.



«У сборной Шотландии будут большие амбиции в плане реабилитации за крупное поражение в марте от Казахстана на «Астана Арене». Хозяева поля не являются фаворитами предстоящего поединка. Казахи должны попытаться сыграть в свой сбалансированный футбол, потому что в таком противостоянии не сработают ставки на оборону и случайную контратаку.



Я уже говорил, что сборной Казахстана нужно подготовиться к следующему турниру Лиги наций, для чего необходимо развивать стиль игры, в котором футболисты больше атакуют, не боясь уступить в матче. Казахстанской команде по силам бороться за турнирные баллы. Надеюсь, что сегодня они одолеют шотландцев в упорной борьбе. В составе сборной гостей есть хорошие и опытные игроки, болельщикам нужно быть более в них уверенными. Желаю победы Казахстану», — сказал Стоилов.



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