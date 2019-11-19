«Трактор» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 3.10.



«На пути из китайско-дальневосточного турне финские товарищи приземлятся на дозаправку в Челябинске. А поскольку из Хабаровска до Хельсинки без дозаправки всё равно не дотянуть, а заправлять в воздухе гражданские рейсы ещё не начали, то календарь и решил совместить «финикам» приятное с полезным.



В Китае «джокеры» смотрелись ещё ничего, а вот на Дальнем Востоке привычно скисли, проиграв и «Адмиралу», и «Амуру». Тут удивляться нечему, хоть у финнов нынче и самое большое представительство в НХЛ, далеко от дома они выезжают нечасто. А тут попадают на другой конец земли – и сразу теряются. И это ещё не издеваются над их биологическими часами, как в своё время делали бендисты из хабаровского СКА и нижегородского «Старта». Они несколько сезонов подряд попадали друг на друга на первом этапе плей-офф. А там, как в футбольных еврокубках, всего два матча – дома и в гостях, причём через два дня. Поэтому сперва Хабаровск заряжал домашний матч на 10 утра местного времени (то есть 3 ночи для нижегородцев). А потом Нижний в порядке алаверды смещал время начала матча с привычных 18:00 на 20:00 (то есть на те же самые 3 ночи по хабаровскому времени). И после этого никто не удивлялся результатам типа 2:8 и 9:1.



Так вот, над «Йокеритом» никто так не издевался, хотя тот же «Амур» вполне мог, ведь он играл с «финиками» в воскресенье. Но теперь они прилетают в суровый Челябинск, который для них совсем не суровый, а наоборот – добрый и ласковый. Почему? Да потому что «Трактор» уже третий год не может «джокерам» забить. Не выиграть, а просто забить. Хотя бы единожды. Четыре предыдущих матча «Трактор» продул всухую с общей разницей забитых и пропущенных шайб 0-15.



Поэтому ничего хорошего от «Трактора» мы не ждём и на этот раз. Сами виноваты: взяли вместо Скудры «долгоиграющего» Юрзинова-младшего. Теперь страдайте.



«Йокерит» победит. Не сильно, но спокойно. В основное время, что-то вроде 2:0 или 3:1», — сказал Лебедев.



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