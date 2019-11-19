Бельгия — Кипр: прогноз Дениса Казанского на игру квалификации Евро-2020

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч отборочного турнира к Евро-2020 Бельгия — Кипр.
Ставка: победа Бельгии с форой (-3) за 1.87.
«Здесь всё будет достаточно просто: Бельгия показала фантастическую форму, забив огромное количество мячей в квалификационной кампании. И киприоты приезжают на расстрел.
Понятно, что после матча с Россией у Роберто Мартинеса будут большие перестановки в стартовом составе. Но, кто бы там ни играл, эта сборная всё равно в классе не сильно просядет. Выйдет Лукаку или Батшуайи – большой роли не сыграет.
Последние матчи Бельгия выигрывает под ноль, и только Россия смогла забить этой команде в каждом из матчей. Думаю, что киприотам забить гол сопернику будет невероятно сложно.
Бельгия победит, победит очень уверенно. Есть такая тенденция, что команда накидывает мячей в первом тайме, а во втором уже получает удовольствие. Но это касается сильных команд.
А с киприотами получается наоборот: в первом тайме бельгийцы забили им один (не играли, а больше дурака валяли), а во втором уже включились. Поэтому на тоталы таймов я бы не играл. А сыграл бы на Ф1 (-3), за это дают хороший коэффициент», — сказал Казанский.
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