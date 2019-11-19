Бельгия — Кипр: прогноз Александра Елагина на игру квалификации Евро-2020

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Бельгия — Кипр.



Ставка: победа Бельгии с форой (-3) за 1.90.



«19 ноября в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна сборная Бельгии, ещё в октябре обеспечившая себе место среди финалистов Евро 2020 года, то есть за три тура до финиша квалификации, в заключительный игровой день будет принимать сборную Кипра. Это группа I — та самая группа, в которой выступает и российская команда, которая, кстати, как и сборная Бельгии обеспечила себе ещё до завершения отбора путевку на финальный турнир.



Предстоящий матч в Брюсселе будет сродни товарищескому, как раз из-за того, что эта игра не будет влиять на ситуацию в турнирной таблице.



Нам с вами стоит вспомнить, что первая игра между этими двумя соперниками прошла в Никосии 24 марта, и завершилась она сухой победой сборной Бельгии со счётом 2:0. Голы в том матче забили Эден Азар и Миши Батшуайи. Без сомнения, и в Брюсселе выиграют бельгийцы, в этом никто и не сомневается, я думаю. Поэтому я нахожу логичным свой выбор в прогнозе на предстоящий матч.



В игре Бельгия — Кипр я выбираю ставку на победу Бельгии с форой (-3). Букмекеры предлагают нам коэффициент 1,90 на такой вариант ставки», — сказал Елагин.



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