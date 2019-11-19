Сан-Марино — Россия: прогноз Романа Гутцайта на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия.
Ставка: второй тайм будет результативнее первого за 1.81.
«Конечно, для всех уже всё ясно, но я не думаю, что матч получится крайне скучным. Конечно, уровень соперников очень разный, но подобные встречи зачастую получаются вполне достойными того, чтобы их посмотреть. К тому же в первом матче команд в этом отборе друг с другом было забито очень и очень много голов.
Сборная России по полной программе получила от бельгийцев, преимущество соперника в классе было очевидным и реализовалось уже в первом тайме в виде трёх забитых мячей. Второй тайм был как-то повеселее для нашей команды.
И так получается достаточно часто, если мы возьмём весь отборочный турнир, то Россия вторые таймы проводит продуктивнее, чем первые. Наверное, это связано с тем, что соперник начинает уставать. Если мы возьмём другие команды — Казахстан, Кипр, Шотландию, то российская команда просто класснее.
Не исключаю, что нечто похожее может произойти и сейчас. Сложно выбирать ставку на этот матч, так как букмекеры считают, что здесь должно быть огромное количество голов. Думаю, что особенно мотивирован будет Дзюба, который гонится за Александром Кержаковым в списке бомбардиров российской сборной.
Мой прогноз — тотал второго тайма больше первого с коэффициентом 1.81. Во второй 45-минутке соперник подсядет и голы будут даваться легче», — сказал Гутцайт.
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