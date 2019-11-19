Эксперты: россияне ставят на крупную победу сборной в игре с Сан-Марино

Матч отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия начнётся сегодня, 19 ноября, в 22:45 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



98% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу россиян, 1% — на Сан-Марино, ещё 1% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 6 голов, поставлено 60% объёма рынка при коэффициенте 1.70. 40% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.25).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу России. На этот исход поставлено 86% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на то, что хозяева не забьют (6%), на минимум 6 голов в матче (3%), победу команды Станислава Черчесова минимум в 6 мячей (3%) и на то, что Россия забьет минимум 5 голов (2%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 700 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что в матче будет минимум 7 голов, за 2.55. Средняя сумма ставки на матч — 400 рублей.



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