«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.85.



«Спартак» играет с «Локомотивом». Один из редких матчей, когда обе команды играют в гостях. «Спартак» проведет две игры, с «Локомотивом» и с минским «Динамо», в Мытищах, на арене «Атланта». Желто-синие цвета, шведская ностальгия — вся эта тема снова к нам вернется.



«Спартак» по каким-то там причинам не может сыграть на арене ЦСКА. Учтем, что для «Спартака» не будет какой-то привычной атмосферы. Не будет ощущения, что они выступают дома. Не уверен, что они даже успеют провести тренировку. Будет раскатка, но чужая раздевалка и все такое, то есть этого преимущества у «Спартака» не будет.



На сайте КХЛ появился аналогичный рейтингу силы в НХЛ свой рейтинг, который показывает, кто и как идет по динамике. На что я обратил внимание? На первом месте сейчас «Локомотив». Сейчас это самая горячая команда. «Локомотив» в последнее время много выигрывает. В последней игре грохнул «Салават Юлаев» (5:1). «Локо» сейчас на ходу.



Третьим в этом рейтинге силы идет «Спартак». Тоже горячая команда под началом Олега Знарка. Что меня смущает в «Спартаке». До перерыва на матчи сборной было домашнее поражение от «Адмирала», а совсем недавно проиграли в Риге «Динамо» (1:3). У «Спартака» я вижу слабые места.



В-третьих, если посмотреть на последние 10 матчей между «Спартаком» и «Локомотивом», то на счету «Локомотива» 8 побед. Ярославский клуб в этой паре доминирует. Один раз «Спартак» выиграл в 2016 году, а второй раз в этом сезоне при Олеге Знарке со счетом 5:2 в Ярославле. Это признак того, что «Спартак» может играть с «Локомотивом», может его побеждать, но на сайте «Фонбет» я взял два кэфа, которые мне понравились.



Считаю, что итоговая победа будет за «Локомотивом» на нейтральном поле. Второй кэф — 1,90 на тотал больше 4,5 шайбы. Мне кажется, что «Локомотив» в последнее время забивает нормально. «Спартак» тоже нормально. Это горячие команды. Мы увидим достаточно голов, чтобы пробить тотал больше 4,5», — сказал Лысенков.



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