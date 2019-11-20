«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Сибири» за 3.40.



«Трёхматчевый постотпускной выезд «Сибири» завершился так же, как и последний матч перед каникулами, то есть никак. И на данный момент у новосибирцев, что называется, «в работе» действующая серия из четырёх поражений. Конечно, соперники у «Сибири» были не слишком-то «съедобными», но хотя бы в Нижнем Новгороде за очки можно было побороться. Однако борьбы не вышло, поскольку при 1,25 забрасываемой в среднем за матч шайбы добывать очки трудно.



Теперь «Сибирь» вернулась домой, вернулась уже на седьмом месте на Востоке, а ведь совсем недавно стояла в шаге от сноса «Авангарда» с лидирующих позиций. И принимает «Сибирь» не кого-нибудь, а абсолютного лидера Восточной конференции, одержавшего, на минуточку, шесть побед в семи последних матчах.



Но когда всё складывается строго в одну сторону, это и вызывает наибольшее опасение. Потому что выглядит слишком правильно. Но мы смотрим на статистику личных встреч и видим, что «Сибирь» в целом весьма неплохо играет с «большими татарами» дома. И, между прочим, первый домашний матч этого сезона новосибирцы уже выиграли.



В общем, самое время поступить вопреки логике и поставить на «Сибирь». Да не просто на «Сибирь», а на её победу в основное время. Домашнюю, минимальную, но с приличным коэффициентом от букмекеров», — сказал Лебедев.

«Сибирь» — «Ак Барс». Прогноз: лидер КХЛ отомстит новосибирцам Казанцы одержали шесть побед в семи последних матчах. Да и сентябрьское поражение вряд ли забыли.