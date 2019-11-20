«Витязь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 4.50.



«Сегодня в нашей повестке дня матч «Витязь» — ЦСКА. Начнём с ЦСКА. Когда «Северсталь», одной мамалыгой сытая и занимающая в тот момент суровое последнее место во всей КХЛ, прерывает серию из 10 поражений победой над ЦСКА, да ещё в Москве… это не означает, что у «Северстали» всё хорошо. Это означает, что у ЦСКА всё плохо. Хотя внешне и не скажешь: носятся, как обычно, подавляют напрочь. Ну да, прицел сбился, тут уж ничего не поделаешь.



Обычно в таких случаях приглашают батюшку. Чтобы помахал в раздевалке кадилом, брызнул святой водой на ворота – жизнь потихоньку и наладится. Другое дело, что «армейское» руководство, конечно, может пригласить представителей всех конфессий и даже шаманов с бубнами, но играть-то красно-синим предстоит на выезде, в данном случае в Подольске.



«Витязь», конечно, и сам нынче далеко «не торт». И в 10 последних матчах выиграл лишь однажды, причём у той же «Северстали», но когда у ЦСКА такая «непруха», то самое время задуматься о всякой мистической чертовщине. Потому что не везёт «армейцам» со страшной силой, тут фортуна не просто повернулась к обладателям Кубка Гагарина спиной, она им нижнюю часть спины вовсю демонстрирует.



Попробуем, что ли, сыграть на прерывание серии, которая у ЦСКА уже составляет, страшно подумать, четыре поражения. И без всяких, между прочим, функциональных ям, которые где-то впереди ждут. Думается, самым правильным будет спрогнозировать малорезультативную ничью в основное время, а уже после него красно-синие что-нибудь на второе очко скреативят. ФОНБЕТ, конечно, в это верит не сильно, но уж как есть», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.