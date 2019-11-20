«Сибирь» – «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.10.



«Сибирь» на своём льду является довольно неплохой командой, но «Ак Барс» в этом сезоне показывает классный хоккей. И я думаю, что казанцы победят в этом матче. У «Ак Барса» сейчас хорошая атака, они очень хорошо действуют в прессинге. И это принесёт им победу в Новосибирске.



«Сибирь» проиграла четыре своих последних матча в КХЛ и находится на спаде. А против «Ак Барса» очень тяжело прервать серию поражений, потому что казанцы — лидеры Восточной конференции и показывают качественную игру. «Сибирь» намного лучше играет на своём льду, чем в гостях. Но в целом у новосибирской команды не так много игроков, как, например, у лидеров конференции, и им в дальнейшем будет сложно.



Будет борьба в этом матче, «Сибирь» будет биться до финальной сирены, но «Ак Барс» — это более сильная команда. Казанцы не позволят себе сыграть не в полную силу, а настроятся должным образом и выиграют в основное время. Думаю, что «Ак Барс» в течение всего регулярного сезона будет занимать первую строчку на Востоке, так как хорошо работает Дмитрий Квартальнов. Он привнёс в команду свой стиль игры, хоккей стал более агрессивным. И пока команде удаётся добиваться результатов», — сказал Вуйтек.

«Сибирь» — «Ак Барс». Прогноз: лидер КХЛ отомстит новосибирцам Казанцы одержали шесть побед в семи последних матчах. Да и сентябрьское поражение вряд ли забыли.