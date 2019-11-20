«Витязь» — ЦСКА: прогноз Леонида Канарейкина на матч КХЛ

Известный в прошлом защитник сборной России, а также столичных клубов «Крылья Советов», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», уфимского «Салавата Юлаева», череповецкой «Северстали» и подмосковного «Атланта» Леонид Канарейкин дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ЦСКА.



Ставка: победа «Витязя» с форой (+2) за 1.53.



«Команды сейчас переживают не лучшие времена. Хорошо начавший «Витязь» сейчас выглядит слабо. Команда мало забивает и много пропускает. Это связано прежде всего, я думаю, с физическим состоянием. Подмосковная команда явно просела, от этого идут неправильные решения игроков на льду.



Что касается ЦСКА, то четыре игры подряд команда очень давно не проигрывала, причём три поражения потерпела дома: от «Спартака» (2:3 ОТ), «Салавата Юлаева» (2:5) и «Северстали» (1:2 ОТ). А до этого было гостевое поражение от «Нефтехимика» (1:4), как говорится, по всем статьям. Команда явно мало забивает с таким подбором исполнителей. Нужно чуть проще быть в завершении, не искать лишних пасов. Я думаю, и у «Витязя», и у ЦСКА в ближайшее время всё наладится.



Напомню, что в межсезонье «Витязь» обыграл ЦСКА в матче в рамках Кубка мэра Москвы с крупным счётом 5:0, а спустя полтора месяца, в начале октября, одолел действующего обладателя Кубка Гагарина и в регулярном чемпионате КХЛ – 2:1. «Армейцам» нужно брать реванш. Они если и победят, то с разницей в одну шайбу», — сказал Канарейкин.



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